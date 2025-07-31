Решение суда устояло в апелляционной инстанции и теперь подлежит исполнению.

Вступило в силу решение суда по иску природоохранной прокуратуры об обязании ТГК-11 выполнить отвод воды около золоотвала ТЭЦ-5.

Ранее омский межрайонный природоохранный прокурор подавал иск в Центральный районный суд с требованием заставить ресурсоснабжающую организацию откачать воду и построить систему водоотведения. Дабы «моря» с золоотвала ТЭЦ-5 второй год не топили деревни Морозовка, Ульяновка, Ракитинка в Омском районе, а также дачи в Осташково. Суд первой инстанции 8 апреля нынешнего года согласился с доводами надзорного ведомства и обязал ТГК-11 провести вышеуказанные мероприятия. Но компания решила оспорить вердикт и подала апелляцию.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда Омска.

В ходе судебных разбирательств подтверждены факты неисполнения АО «ТГК-11» проектных решений в части организации отвода паводковых вод, сбора поверхностного стока, что повлекло затопление прилегающей к золоотвалу территории.

Ранее требования природоохранного прокурора по откачиванию воды были обращены к немедленному исполнению. Контроль за этой работой осуществляется прокуратурой совместно со службой судебных приставов.

С учетом вступления в силу судебного решения АО «ТГК-11» должно приступить к выполнению мероприятий по строительству системы отвода паводковых вод в районе золоотвала ТЭЦ-5. Фактическое устранение нарушений и исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Отметим, что с весны компания начала откачку воды с затопленных населенных пунктов и даже частично в этом преуспела.