Прокурор потребовал незамедлительно начать откачку воды.​

Сегодня, 8 апреля, Центральный районный суд Омска полностью поддержал требования омского межрайонного природоохранного прокурора. Суд обязал АО «ТГК-11» организовать мероприятия по откачке воды с затопленных и подтопленных территорий возле золоотвала ТЭЦ-5, а также построить систему отвода паводковых вод объемом не менее 2,82 млн кубометров.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что АО «ТГК-11» не выполнило проектные решения по отводу паводковых вод и сбору поверхностного стока. Это привело к затоплению земель вокруг золоотвала.

Требования прокурора по откачиванию воды обращены к немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что компания «ТГК-11», которой принадлежит золоотвал, запустила аккумуляторную емкость у ТЭЦ-5. Хранилище позволит быстрее справиться с подтоплением ближайших населенных пунктов. Для комплексного решения проблемы АО «ТГК-11» и правительство Омской области заключили соглашение о взаимодействии по проектированию и строительству систем водоотведения с территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5.

Территории в СНТ «Осташково» и ряд деревень в Омском районе топит уже второй год. ТГК-11 отказывалась признавать вину в затоплении участков.