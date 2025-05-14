Для расследования пришлось достать лодку.

В понедельник, 12 мая, в Омске прошел продолжительный дождь, который вновь вызвал подтопление дач в СНТ «Строитель-84» и «Дружба». Проблема подтопления беспокоит садоводов уже долгие годы, и они неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции. После сильных дождей вода поднимается настолько высоко, что не только заливает участки, но и препятствует передвижению по соседней Окружной дороге. Садоводы вспоминают, как однажды по трассе, ведущей от Окружной дороги к аэропорту Омск-Северный, плавали караси.

Проблема подтопления объяснялась сезонным паводком, но сами садоводы винили в этом золоотвал ТЭЦ-5, расположенный неподалеку и официально считающийся причиной подтопления нескольких СНТ в микрорайоне Осташково. Устав от постоянных наводнений, члены СНТ «Строитель-84» организовали собственное расследование. Они собрали деньги и приобрели лодку, на которой несколько собственников отправились изучать причины подтопления.

Участники экспедиции обнаружили мощный поток чистой водопроводной воды, бьющий из трубы диаметром около 1,2–1,4 метра, которая, по словам местных, ведет к ТЭЦ-5. По объему вытекающей воды садоводы заключили, что труба течет уже с зимы, а возможно, и дольше.

– Это чистая водопроводная вода, водоканальная, не «ТГКшная». Но вода идет на ТГК. Прорыв в ней. Я думаю, в этом и есть наша проблема, – рассказывает один из садоводов.

12 мая, после обращения садоводов, на место подтопления прибыли представители прокуратуры, компаний АО «ТГК-11» и АО «ОмскВодоканал», а также первый заместитель главы администрации Октябрьского округа Юрий Бибик, сообщают «Коммерческие Вести». Владелец трубы пока не установлен. По словам садоводов, была взята проба воды из места прорыва. Возможно, что прорыв произошел не в трубе, ведущей к ТЭЦ-5, а в другой коммуникации.

Садоводы обращают внимание, что поводом для начала проверки стали исключительно их собственные усилия. До того как они самостоятельно организовали «экспедицию» на лодке и обнаружили разрыв трубы, никто из ведомств на место происшествия не приезжал.