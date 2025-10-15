Омск-Информ
В Омской области ввели режим ЧС из-за мощного снегопада

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Оконешниковском и Саргатском районах.

Два района Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов.

Согласно информации регионального МЧС, в Оконешниковском районе режим ЧС был введен из-за сильного снегопада, классифицированного «очень сильный снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее». В Саргатском районе ЧС объявили в связи с ранним появлением снежного покрова и перепадом дневных температур.

Напомним, что первый снегопад омичи наблюдали 10 октября. Из-за продолжительных осадков в городе произошла масса аварий. На следующий день губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу перевести все службы на усиленный режим работы.

Мария Филимонова