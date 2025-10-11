Снегопад спровоцировал шокирующее количество ДТП в Омске

В дорожных авариях пострадали дети.

Госавтоинспекция Омской области

Вчера, 10 октября, Омск накрыл мощный снегопад. Осадки длились целый день, из-за чего в регионе произошло огромное количество ДТП.

По данным омской полиции, за вчерашний день зафиксировано 76 дорожных происшествий. Так, 24-летний водитель «тойоты», двигаясь по улице Бархатовой, в районе дома № 6 допустил наезд на двух 14-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Детей доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло на трассе Омск – Русская Поляна. Предварительно установлено, что водитель «хонды», 47-летняя женщина, двигаясь в направлении села Троицкого, в районе 14-го километра наехала на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенку понадобилась помощь врачей.

По обоим случаям проводится проверка. Омская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными на дороге и по возможности отложить дальние поездки.

Ранее сообщалось о ДТП, в котором пострадал младенец. Напомним, что губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу перевести все службы на усиленный режим работы.