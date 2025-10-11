Губернатор потребовал оперативно расчистить дороги в Омской области

В Омской области из-за снегопада все службы переведены на усиленный режим.

В связи со вчерашним мощным снегопадом губернатор Виталий Хоценко поставил задачу перевести все областные службы на усиленный режим работы. Об этом Хоценко заявил на оперативном совещании с правительством региона, министрами и главами муниципальных образований.

– Вы видите, на улице уже идет снег. В связи с этим необходимо, чтобы все областные службы были переведены на усиленный режим работы. Прошу глав районов, мэра города Омска, министерство транспорта максимально сосредоточить все ресурсы на оперативную расчистку дорог от снега, – сказал глава региона.

Хоценко добавил, что меры касаются не только города, но и всей области. Внимание будет уделено региональным и федеральным трассам. Губернатор попросил максимально дать поручения службам и проконтролировать их исполнение.

