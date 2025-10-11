Омск-Информ
·Общество

В Омске борются с последствиями мощного снегопада

Городские службы вышли на уборку.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что с самого утра сотрудники УДХБ начали уборку городских территорий после крупного снегопада, прошедшего накануне.

– С раннего утра рабочие и специальная техника Управления дорожного хозяйства и благоустройства очищают после сильнейшего снегопада тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Кроме того, мэр уточнил, что продолжается обработка дорог, мостов и виадуков специальными противогололедными средствами.

Ранее сообщалось, что снегопад в Омске скоро закончится.

Мария Филимонова