Снегопад в Омске скоро закончится

Выходные в городе пройдут без осадков.

По данным Обь-Иртышского УГМС, снегопад, который начался в Омской области в эту пятницу, продолжится и в субботу. Однако осадки ожидаются небольшие. Температура воздуха днем в субботу составит –1...+4 градуса. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске в субботу будет до +2 градусов. Ни дождя, ни снега при этом не ожидается. Ветер – до 10 м/с.

В воскресенье осадки прекратятся уже во всем регионе. Температура сохранится на уровне –1...+4 градусов. В Омске будет до +2 градусов и солнечно.

Следующие снегопады в Омске ожидаются уже в конце месяца.