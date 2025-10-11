Омск-Информ
·Происшествия

В страшной аварии на омской трассе пострадал младенец

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Вчера, 10 октября, около 18.50 часов на федеральной трассе Челябинск – Новосибирск в Марьяновском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

В районе 752-го километра трассы водитель автомобиля ВАЗ-21065 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Рено-Логан». Последствия аварии оказались тяжелыми: медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «рено», включая ребенка 2025 года рождения, а также водителю ВАЗа. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Мария Филимонова