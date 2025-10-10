Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Зима близко: Омск засыпало первым снегом

Температура воздуха удержится на плюсовых значениях.

Сегодня, 10 октября, в Омске погода преподнесла горожанам сюрприз, напомнив о приближающейся зиме. С раннего утра город накрыл мощный снегопад.

Температура воздуха сегодня установится в районе +1...+6 °C. Облачное с прояснениями небо продолжит засыпать город снегом. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что вчера в Омске анонсировали день аварий и падений. Мэр Сергей Шелест поручил подготовить технику и ДЭУ к неблагоприятной погоде.

2322
·Общество

Зима близко: Омск засыпало первым снегом

Температура воздуха удержится на плюсовых значениях.
omskinform.ru

Сегодня, 10 октября, в Омске погода преподнесла горожанам сюрприз, напомнив о приближающейся зиме. С раннего утра город накрыл мощный снегопад.

Температура воздуха сегодня установится в районе +1...+6 °C. Облачное с прояснениями небо продолжит засыпать город снегом. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что вчера в Омске анонсировали день аварий и падений. Мэр Сергей Шелест поручил подготовить технику и ДЭУ к неблагоприятной погоде.

2322
Мария Филимонова