«Нам такие постоянно клал»: тренер «Металлурга» прилюдно отчитал Ткачева

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал нереализованные моменты игроков своей команды в матче с «Авангардом». Напомним, встреча закончилась разгромной победой омичей со счетом 5:1.
Особое внимание Разин обратил на упущенную возможность забить гол экс-лидером «Авангарда» Владимиром Ткачевым, перешедшим в «Магнитку» в межсезонье.
– Ткачев по центру выходит, нам он такие клал постоянно, а тут не может пристреляться. Ну, такой день сегодня. Ткачев много личного включил в эту игру? Это у него надо спросить. Но не только Ткачев был не в своей тарелке, у многих ребят все валилось из рук. Может, перегорели, – сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, 18 июля «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым. Решение вызвало большой резонанс среди болельщиков. После ухода из омского клуба нападающий продолжил карьеру в магнитогорском «Металлурге».
Ранее Разин заявлял, что полностью удовлетворен игрой Ткачева и не считает количество голов главным показателем его эффективности.