Загрыз барсук: у омички, дочь которой захлебнулась в ведре, погиб еще один ребенок

Трагедия произошла 15 лет назад.

прокуратура

Выяснились новые подробности о семье, в которой минувшим летом погибла годовалая девочка. Трагедия произошла в селе Тихвинка Павлоградского района.

Родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснули, оставив без присмотра троих маленьких детей. Проснувшись, мать обнаружила одну из девочек без признаков жизни, погруженной головой в тридцатилитровое ведро с водой. За гибель ребенка мать отправили в колонию и лишили родительских прав.

Оказалось, что это не единственная смерть ребенка в семье. Как сообщает «АиФ-Омск» со ссылкой на прокуратуру, 15 лет назад мать погибшей девочки уже пережила страшную трагедию. Ее полуторамесячного ребенка загрыз барсук.

Все случилось в гостях у ее брата. Мужчина принес домой из леса дикого барсука и поместил его в клетку. Женщина уложила ребенка спать в комнате, где находился зверек, и ушла. Позже животное вылезло из клетки и напало на малыша.

На этом угрожающие жизни детей случаи не закончились. Ранее сообщалось, что в 2017 году женщину осудили за то, что она надолго оставила 3-летнего сына и 8-месячную дочь одних зимой без пищи и отопления.