Смерть ребенка наступила от асфиксии в воде.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении родителей малолетней девочки, проживавших в селе Тихвинка Павлоградского района.

Согласно материалам следствия, приблизительно в 17 часов родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснули, оставив без присмотра трех маленьких детей: годовалую дочку, 3-летнего и 4-летнего сыновей. Около 19 часов мать проснулась и обнаружила девочку без признаков жизни, погруженной головой в тридцатилитровое ведро с водой.

Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть девочки наступила от асфиксии в воде.

Родители ребенка имеют отрицательные характеристики и известны как злоупотребляющие алкоголем. Мать неоднократно подвергалась административному наказанию за неисполнение родительских обязанностей.

В рамках уголовного дела следователи проведут комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности и оценку действий работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучной многодетной семье. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.