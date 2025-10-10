Омичка, дочь которой утонула в ведре, чуть не уморила еще двоих детей

Ее уже судили и лишали родительских прав, но избежать трагедии не удалось.

прокуратура

В прокуратуре рассказали о семье из села Тихвинка Павлоградского района Омской области, в которой погибла годовалая девочка, захлебнувшись в ведре. Ранее 36-летнюю мать неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В 2017 году ее осудили за то, что она надолго оставила 3-летнего сына и 8-месячную дочь одних зимой без пищи и отопления. В итоге женщину лишили родительских прав в отношении троих детей.

Однако это не помешало ей родить еще троих. В итоге младшая из них погибла.

Напомним, вечером 14 июня, пока женщина спала пьяная вместе с мужем, ее годовалая дочь упала вниз головой в ведро с водой и захлебнулась. Братья, 4 и 2 лет, не смогли помочь.

Сегодня стало известно, что Павлоградский районный суд вынес женщине приговор. Ее признали виновной в причинение ребенку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и отправили в колонию общего режима на 10 месяцев.

Отметим, что 7 октября женщину и ее мужа также лишили родительских прав на двух оставшихся сыновей.