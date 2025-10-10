Омичку отправили в колонию за то, что ее маленькая дочь захлебнулась в ведре

Женщина проведет за решеткой 10 месяцев.

прокуратура

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор 36-летней жительнице села Тихвинка. Ее признали виновной в причинение ребенку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре, вечером 14 июня, пока женщина спала пьяная, ее годовалая дочь упала головой в ведро с водой и захлебнулась. Отец ребенка тоже в этот момент спал пьяный, а братья, 4 и 2 лет, не смогли помочь.

Отметим, что в суде омичка признала вину. В наказание суд решил отправить ее в колонию общего режима на 10 месяцев. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что 7 октября женщину и ее мужа лишили родительских прав на сыновей.