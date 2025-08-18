Игрок поделился первыми впечатлениями от работы с новым тренером.
Форвард хоккейного клуба «Авангард» Дмитрий Рашевский поделился своими первыми впечатлениями от сотрудничества с наставником команды Ги Буше.
По словам спортсмена, главный тренер отличается высокой требовательностью, применяя систему «кнут и пряник».
– Требовательный тренер. Но если по-русски выразиться, то у него метод кнута и пряника. Если ты работаешь хорошо, то он тебя поощряет и хвалит, а если плохо, то он постарается до тебя донести, что ты делаешь не так, – цитирует Рашевского «РБ Спорт».
Для самого Рашевского начало было непростым из-за большого объема новой информации.
– У меня, как у новичка, сначала кипела голова, потому что большой объем информации. Каждый день собрания, каждую мелочь разбираем. Сложная для мозга тактика, которую нужно довести до автоматизма. Со временем, конечно, делать это будет проще, потому что тело привыкнет и уже не будешь так долго думать, – добавил форвард.
Напомним, что незадолго до старта сезона у нападающего обнаружили проблемы со здоровьем, из-за чего он проходил лечение в Москве. Болельщики обратили внимание на отсутствие форварда 5 августа во время открытой тренировки. Однако позже агент Рашевского развеял слухи вокруг этой ситуации.