Хоккеист уже тренируется в общей группе.

Агент нового форварда «Авангарда» Дмитрия Рашевского Александр Черных отметил, что хоккеист полноценно тренируется с командой и не имеет проблем со здоровьем.

– Рашевский тренируется с командой. Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально, – заявил агент игрока «Матч ТВ».

В минувшем регулярном сезоне форвард принял участие в 65 матчах, отметившись 19 голами и 21 результативной передачей при показателе полезности +22. В ходе плей-офф он провел 17 встреч и добавил в свою статистику еще 4 очка.

Напомним, что незадолго до старта сезона у нападающего обнаружили проблемы со здоровьем, из-за чего он проходил лечение в Москве. Болельщики обратили внимание на отсутствие форварда 5 августа во время открытой тренировки. Ранее хоккейный журналист Лев Лукин рассказал о возвращении в состав команды Рашевского.