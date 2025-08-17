Пассажирку в срочном порядке доставили в больницу.

В минувшую пятницу около 23:00 в дежурную часть ГАИ поступил сигнал о ДТП с летальным исходом в Исилькульском районе. По предварительной информации, собранной прибывшими на место сотрудниками полиции, 66-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет и перевернулся. Авария произошла на на 5-м километре трассы Обход г. Исилькуль – р. п. Полтавка.

Водитель скончался на месте аварии, а его пассажирка, 41-летняя женщина, была срочно доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Окончательная версия происшествия и установление всех обстоятельств произошедшего станут ясны по результатам дальнейшего расследования.

