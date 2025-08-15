Один из спортсменов с тяжелыми травмами доставлен в омскую больницу.

Омская прокуратура проверяет массовое ДТП с участием автобуса, перевозившего футбольную команду. Предварительно установлено, что сегодня, 15 августа, около 17.30 час. на 505-м км трассы Омск – Тюмень – Ялуторовск водитель автобуса, перевозивший футбольную команду из Тюмени, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «БМВ». Последний, в свою очередь, протаранил впереди едущий грузовик.

Потеряв управление, водитель автобуса выехал на встречку, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии приняли участие еще две грузовые машины.

Судя по снимкам с места ДТП, автобус вылетел на обочину, ударом выбило стекло. А одна из фур с кирпичами перевернулась на бок и впечаталась в другой большегруз. В результате аварии с тяжелыми травмами в омские больницы доставлены 19-летний пассажир автобуса и водитель одного из большегрузов, личность которого устанавливается.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе ФК «Иртыш», пострадавшими оказались футболисты команды «Тюмень-2», которые ехали на завтрашний матч с дублем ФК «Иртыш», «СибГУФК «Иртыш-2». Игру отменили.

Причины случившегося, а также степень вины каждого из участников ДТП будут установлены в ходе проверки, которую прокуратура поставила на контроль. По результатам проверки планируется решить вопрос о возбуждении уголовного дела.