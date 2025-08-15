Один из спортсменов находится в больнице с тяжелыми травмами.

Появились свежие подробности массового ДТП на «трассе смерти» «Тюмень – Омск». Ранее сообщалось, что сегодня в районе Тюкалинска автобус с футболистами команды «СибГУФК «Иртыш-2» допустил столкновение с «БМВ», а последний, в свою очередь, протаранил грузовик. Машины собрались в «паровозик». От удара автобус отнесло в кювет.

19-летний футболист тюменской команды «Тюмень-2» оказался в больнице. Ребята ехали на завтрашнюю игру «СибГУФК «Иртыш-2».

Как пояснил «Омск-информу» пресс-атташе тюменской команды Василий Коньков, серьезно пострадал только один игрок. С черепно-мозговой травмой он находится в Тюкалинской районной больнице.

У остальных ребят ссадины, порезы и психологический стресс.

– У ребят в основном ссадины и порезы. Все живы-здоровы, – подчеркнул он в разговоре с редакцией.

Завтрашний матч, само собой, не состоится. За командой отправлен автобус, который отвезет игроков в Тюмень.