Молодых спортсменов увезли лечиться в Омск, водители фур лежат в Тюкалинске.

Количество пострадавших в ДТП с участием футбольной команды под Омском выросло до 5 человек, трое из них находятся в реанимации. Молодые спортсмены проходят лечение в Омске, водители большегрузных автомобилей лежат в Тюкалинской ЦРБ, куда большинство пострадавших доставили сразу после аварии.

ДТП произошло в пятницу, 15 августа, около 17:30 часов на 505-м км трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе. Водитель автобуса, перевозивший футбольную команду из Тюмени, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «БМВ». Последний, в свою очередь, протаранил впереди едущий грузовик.

Потеряв управление, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии приняли участие еще две грузовые машины.

В результате дорожного инцидента травмы получили трое футболистов: у одного диагностирована черепно-мозговая травма (парень находится в реанимации), второй получил сотрясение мозга, третьему осколком стекла повредило глаз. Со спортсменами работают врачи омских больниц. Водители большегрузных автомобилей находятся в реанимации Тюкалинской ЦРБ, где получают необходимую медицинскую помощь.

Футболисты, чей автобус попал в аварию, являются игроками команды «Тюмень-2», они ехали в Омск на матч с дублем ФК «Иртыш». Игра, которая должна была состояться 16 августа, перенесена. Тюменская команда, за исключением пострадавших спортсменов, вернулась домой.