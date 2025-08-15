Омск-Информ
·Авто

Запрет вводят для борьбы с пробками.
Омские власти решили запретить парковку на улице Фрунзе между метромостом и торговым комплексом «Миллениум» в районе пересечения с Набережной Тухачевского. Там установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».
Когда начнут действовать нововведения, не сообщается, однако это произойдет в ближайшее время. Этим запретом чиновники планируют уменьшить дорожные заторы. Нарушителям грозят штраф, помещение машины на специализированную стоянку.
Напомним, что этим летом также запретили парковать автомобили на четной стороне улицы Булатова, улицах Суворова и Ватутина.
Андрей Андреев
