·Общество

Константина Бурша вызволили в результате обмена пленными.
Вчера, 14 августа, в Подмосковье приземлился самолет, на борту которого находилось более 80 российских бойцов, освобожденных из украинского плена. Среди них был и житель Омской области.
– Наш земляк Константин Бурш из Карбызы. Костя провел в плену почти 2 года, – рассказал глава Муромцевского района Омской области Сергей Казанков.
Известно, что мужчина стал военнослужащим в ходе мобилизации. Когда и при каких обстоятельствах он попал в плен, не сообщается. Вызволить омича удалось благодаря обмену пленными.
Это не первый случай, когда омичей возвращают из плена на родину. Двоих спасли в июне и еще одного в июле этого года.
Андрей Андреев
