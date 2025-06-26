Житель Омского района был возвращен в ходе обмена 1000 на 1000.

После двух лет в украинском плену военнослужащий из Омского района возвращается на Родину. Об этом сообщила депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина.

Депутат также сообщила, что работа по возвращению бойца велась при тесном сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой с июля 2023 года.

Перед включением омича в список обмена требовалось собрать факты и информацию о его местонахождении, после чего изменить его статус с «пропавший без вести» на «пленный».

Житель Омской области вернулся на Родину в ходе обмена пленными по формуле 1000 на 1000 человек, который прошел в воскресенье, 22 июня. Договоренности о масштабном обмене были достигнуты в Стамбуле 16 мая.