Работа по возвращению солдата велась с января.

Депутат Государственной думы от Омской области Оксана Фадина сообщила о возвращении российского военнослужащего из Тюкалинского района, находившегося в плену на Украине. Освобождение состоялось в результате обмена военнопленными, прошедшего 14 июня.

Фадина подчеркнула, что работа по возвращению гражданина началась еще в январе текущего года, когда к ней обратилась жена военнослужащего с просьбой оказать содействие в поиске мужа. Депутат отметила важную роль команды уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая приняла активное участие в освобождении омича.

Супруга военнослужащего, обратившаяся к депутату, внесла значительный вклад в поиски своего мужа, собирая доказательства его нахождения в плену. Одним из ключевых свидетельств стала информация от другого омского солдата, освобожденного в конце прошлого года, подтвердившего факт пребывания мужчины на украинской стороне.