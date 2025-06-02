Российская сторона передала подготовленный меморандум.

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Встреча длилась чуть более часа и велась на русском языке. Стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и достигли новых договоренностей.

- Мы передали турецкой стороне наш меморандум, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, - сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Он также отметил, что переданный украинской стороне меморандум является достаточно подробным и тщательно проработанным со стороны России. По словам Мединского, украинская делегация взяла документ на изучение и пообещала дать ответ позднее.

Кроме того, Мединский подчеркнул, что стороны договорились по нескольким практическим вопросам. В частности, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел погибших солдат и офицеров.

Также достигнута договоренность о самом масштабном обмене. Все тяжело раненые будут обменены по принципу «все на всех». Он добавил, что по той же формуле будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет.

- При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются, - отметил Мединский.

Стороны договорились о создании постоянных медицинских комиссий, на основании заключений которых будут формироваться списки на обмен тяжело ранеными бойцами без ожидания крупных политических решений. Такие обмены, по его словам, «будут проходить регулярно, в рабочем порядке».

Также, по его словам, российская сторона предложила конкретную инициативу по прекращению огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Это предложение связано с тем, что украинская сторона регулярно поднимает тему перемирия, но делает это в общем ключе.

Мединский уточнил, что вопрос временного прекращения огня с отключением дронов и других средств ведения боя будет проработан военными специалистами обеих стран.