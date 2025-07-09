Он был передан России в ходе обмена «всех на всех».

Военнослужащий из Омской области вернулся на Родину в ходе очередного обмена пленными. Об этом сообщил депутат Государственной думы Олег Смолин, ссылаясь на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

– 26 июня 2025 года в результате обмена военнопленными из украинского плена возвращен на Родину военнослужащий Александр Евгеньевич, в отношении которого вы обращались в мой адрес, – говорится в письме Москальковой.

Переговоры проходили в формате «всех на всех». Договоренности России и Украины по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену «всех на всех» подлежат две категории пленных – раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Стоит отметить, что после 26 июня 2025 года между Россией и Украиной был организован еще один обмен пленными. Однако до настоящего времени нет подтверждений, что среди освобожденных есть омичи.

Напомним, что 22 июня еще один выходец из Омской области вернулся на территорию России спустя два года в украинском плену.