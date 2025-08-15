В случае новых эпизодов клуб пересмотрит свое решение.
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин высказался относительно ситуации с канадским форвардом омичей Майклом Маклаудом, который обвинялся в изнасиловании, но был оправдан судом.
– Во-первых, имидж меняется. Суд признал Маклауда невиновным, так что я не вижу никаких противоречий с корпоративной этикой «Авангарда». Если будут всплывать новые эпизоды, то, конечно, это может повлиять на принятие решений с нашей стороны. Тут и имиджевые потери, и вероятные отъезды по ходу сезона, да и голова явно будет не на месте. Майклу и в прошлом чемпионате было тяжело, его судьба решалась, – сказал Сопин в интервью «Чемпионату».
По словам функционера, команда готова сотрудничать с Маклаудом, если он сможет сосредоточиться исключительно на хоккее, однако любые дополнительные обстоятельства потребуют тщательного анализа и обсуждения внутри руководства клуба.
– Сейчас он выдохнул, успокоился, и если он решит вернуться в Омск, то это будет совсем другой хоккеист, сосредоточенный исключительно на игре. Ну а если возникнут какие-то новые эпизоды, то уже будем совместно с руководством принимать решение о целесообразности его подписания, – добавил Сопин.
Ранее канадский суд оправдал пятерых бывших игроков молодежной хоккейной сборной, в том числе форварда «ястребов» Майкла Маклауда, сняв с них обвинения в деле о сексуальном насилии. Алексей Сопин уже озвучивал условия, при которых форвард может вернуться в Омск. Этот вопрос решится на следующей неделе.