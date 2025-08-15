Форвард обещал озвучить ответ в понедельник.

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин сообщил о сложившейся ситуации вокруг перспектив игры форварда Майкла Маклауда в команде. По его словам, судьба канадца может решится уже на следующей неделе.

– Когда мы общались в последний раз, он попросил две недели на решение своих вопросов. Там его агенты консультируются с НХЛ, и как раз они тогда просили этот срок, чтобы понять, разрешат ли Маклауду там играть. В ближайший понедельник эти две недели истекут, и тогда мы обязательно еще раз свяжемся с Майклом, с его агентами, и будет уже какое-то понимание дальнейших действий, – рассказал Сопин в интервью «Чемпионату».

Отдельно Сопин затронул скандальную историю, связанную с судом по делу об износиловании. Он предположил, что все новости об этом могут быть просто хайпом.

– Я только по прессе об этом знаю. Мы спрашивали у агентов, они это никак не прокомментировали, сказали, что не владеют информацией. Когда после суда мы начали общаться с Маклаудом и эта новая история всплыла, мы, конечно, стали переживать, потому что она может негативно отразиться в том смысле, что может пойти новая волна судебных разбирательств. Сейчас мы стараемся понять, что это была за ситуация, замешан ли в ней вообще Майкл, потому что это уже может быть просто некий хайп на пойманной волне. Пока никакой конкретной информации об этом нет, – отметил Сопин.

Напомним, что ранее канадский суд оправдал пятерых бывших игроков молодежной хоккейной сборной, в том числе форварда «ястребов» Майкла Маклауда, сняв с них обвинения в деле о сексуальном насилии. Однако НХЛ решила предварительно провести собственное расследование обстоятельств дела, прежде чем допустить спортсменов до матчей.