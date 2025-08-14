Чиновник и его сообщник получили по 8 лет «строгача».

Куйбышевский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павлу Огарю. Приговор также вынесли и владельцу строительного ООО «Евротехстрой» Павлу Солгалову.

Оба фигуранта признаны виновными в коррупционных преступлениях: чиновник осужден по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), предпринимателю предъявлены обвинения по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Установлено, что с января 2020 года по август 2022 года бывший заместитель руководителя ФГБУ получал денежные вознаграждения и другие ценности от представителя коммерческой структуры за покровительство бизнесу и содействие в прекращении судебного разбирательства. Всего обвиняемый получил взяток на общую сумму более 1,1 млн рублей, включая и предметы одежды стоимостью 55 тысяч рублей, приобретенные для него коммерсантом специально для официального мероприятия в столице.

Суд постановил наказать экс-чиновника сроком на 8 лет в колонии строгого режима, обязав выплатить штраф 14,6 млн рублей и лишив права занимать определенные должности на последующие пять лет. Директору строительной компании назначено аналогичное наказание – восемь лет лишения свободы, штраф в размере 24,7 млн рублей и запрет на профессиональную деятельность на тот же срок.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство стороны обвинения и принято решение о наложении ареста на активы подсудимых, включая девять машин, два земельных участка и 17 банковских счетов.

После объявления приговора осужденные были взяты под стражу прямо в зале заседания.