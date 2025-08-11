Следствие утверждает, что чиновник получил 1,1 млн рублей и одежду за отказ от иска на 31 миллион.

В Омске прокурор попросил суд приговорить бывшего замруководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павла Огаря к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также обвинитель потребовал назначить ему штраф в размере 17,2 млн рублей и запрет на 10 лет занимать определенные должности. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Для директора ООО «Евротехстрой» Павла Солгалова прокурор запросил 8 лет и 6 месяцев колонии, штраф 11,5 млн рублей и запрет на 7 лет работать на аналогичных должностях. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Обоим предложено отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, с января 2020 по август 2022 года Солгалов передал Огарю более 1,1 млн рублей – как деньгами, так и в виде предметов одежды. В прокуратуре утверждают, что в обмен чиновник отказался от иска к фирме на сумму около 31 млн рублей и оказывал компании иные содействия. «Евротехстрой» занимался реконструкцией оросительных систем в Омском и Любинском районах, а проверку и приемку этих работ проводил именно замдиректора «Омскмелиоводхоза».

Заседание, на котором подсудимые выступят с последним словом, назначено на 12 августа, где суд и огласит приговор.