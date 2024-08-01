Бывший замдиректора ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» получал от бизнесмена не только деньги, но и «предметы одежды».

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замруководителя ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием этого дела занимались представители региональных управлений СК РФ и ФСБ.

Вторым фигурантом является директор ООО «Евротехстрой». По версии следствия, с января 2020 года по август 2022-го он передал госслужащему более 1,1 млн рублей деньгами и предметами одежды. Как сообщили в прокуратуре, за это представитель ФГБУ отказался от исковых требований к коммерческой структуре на сумму около 31 млн рублей, а также оказывал другие «услуги». «Евротехстрой» выполнял работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах, а контролировал и принимал их замдиректора «Управление «Омскмелиоводхоз».

– Вину обвиняемые не признали, на период следствия им избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на транспортные средства и объекты недвижимости, принадлежащие обвиняемым, – сообщили в СКР.

Как уточнили в прокуратуре, арестованы 9 автомобилей, 2 земельных участка и 17 расчетных счетов в банках. Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска.