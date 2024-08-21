Омск-Информ
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·Политика

Вместе с ним по делу проходит директор компании «Евротехстрой».
Куйбышевский районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павла Огаря и директора ООО «Евротехстрой» Павла Солгалова. Как сообщает пресс-служба омских судов, первого обвиняют в принятии, а второго в даче взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ).
«Евротехстрой» выполнял работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах, а контролировал и принимал их «Омскмелиоводхоз». По версии следствия за деньги Огарь не подавал к фирме иск на 31 млн рублей и оказывал другие услуги. Экс-замглавы «Омскмелиоводхоза» брал взятки не только деньгами (1,1 млн рублей), но и одеждой: курткой, пиджаком, брюками, водолазкой и обувью.
·Политика

Вместе с ним по делу проходит директор компании «Евротехстрой».
Куйбышевский районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павла Огаря и директора ООО «Евротехстрой» Павла Солгалова. Как сообщает пресс-служба омских судов, первого обвиняют в принятии, а второго в даче взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ).
«Евротехстрой» выполнял работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах, а контролировал и принимал их «Омскмелиоводхоз». По версии следствия за деньги Огарь не подавал к фирме иск на 31 млн рублей и оказывал другие услуги. Экс-замглавы «Омскмелиоводхоза» брал взятки не только деньгами (1,1 млн рублей), но и одеждой: курткой, пиджаком, брюками, водолазкой и обувью.