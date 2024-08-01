«Омск-информ» выяснил стоимость предметов гардероба, полученных фигурантом громкого уголовного дела.

Бывший заместитель руководителя ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз», которого будут судить за получение взяток в особо крупном размере, не гнушался брать подношения одеждой. Экс-чиновник полностью собрал рабочий гардероб за счет фирмы «Евротехстрой», ее директор является вторым фигурантом уголовного дела – он давал взятки.

Общая сумма, фигурирующая в деле, составляет 1 млн 151 тыс. рублей. На одежду приходится около 60 тысяч. Как стало известно РИА «Омск-информ», бизнесмен купил госслужащему куртку, пиджак, обувь, брюки и водолазку. Самым дорогим предметом из этого списка, естественно, стал пиджак – этот предмет гардероба является мерилом «крутизны» в определенных кругах.

Любитель бесплатной одежды за взятки отказался от исковых требований ФГБУ к коммерческой структуре на сумму около 31 млн рублей, а также оказывал другие «услуги». «Евротехстрой» выполнял работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах, а контролировал и принимал их замдиректора «Управление «Омскмелиоводхоз».