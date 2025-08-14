Дважды уволенный руководитель обвиняется в мошенничестве.

Экс-глава омской сети «Госаптек» Игорь Богдашин предстал перед следствием по подозрению в совершении мошенничества, связанного с поставками льготных лекарств.

Напомним, что, по версии следствия, Богдашин подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), в результате чего из бюджетных средств было похищено более 4 миллионов рублей. Обвиняемый находится под стражей с июля текущего года и останется под арестом вплоть до сентября, сообщает «РБК Омск» со ссылкой на УМВД РФ по Омской области.

Богдашин занял пост гендиректора предприятия в феврале текущего года. После четырех месяцев работы руководство решило расторгнуть с ним контракт. Однако бывший руководитель оспорил увольнение в суде и вернулся на свою должность. Тем не менее, спустя буквально неделю, 5 мая, он снова оказался уволен. Повторный иск к прежнему работодателю – Министерству имущественных отношений Омской области – вновь привел к восстановлению Богдашина в должности лишь временно: повторное возвращение состоялось 27 июня. Однако вскоре последовало возбуждение уголовного дела, после чего органы следствия решили задержать подозреваемого и заключить его под стражу.

Акционерное общество «Аптечная сеть «Омское лекарство» уже успела поменять генерального директора. Новым главой стал Аркадий Кербель.