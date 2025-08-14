Клуб распродает мерч бывшего форварда со скидкой 50 %.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил распродажу собственного мерча. Под раздачу попала именная коллекция одежды бывшего форварда Владимира Ткачева VT19. Цены на нее урезали в два раза.

Отметим, что ограниченная серия появилась в феврале этого года, вызвав бурный ажиотаж у болельщиков. Как писал в своем телеграм-канале генеральный директор клуба Герман Чистяков, он испытывал гордость во время запуска ее продаж.

– Горжусь тем, что весь процесс проведен клубными сотрудниками. Идея первично пришла нам еще в 2023 году, весной 2024-го была развита и поддержана лично Володей и его агентом, в июне клуб разработал логотип и дизайн одежды, дальше – контролировал производство, – писал Чистяков.

Отметим, что логотип на одежде включает инициалы Владимира Ткачева, выполненные в форме математического знака квадратного корня с числом 19 внутри. Как сообщил Чистяков, подобное дизайнерское решение подчеркивает уникальные способности хоккеиста решать даже самые трудные игровые ситуации на льду с легкостью и виртуозностью настоящего математика-профессора.

Напомним, что Ткачев перешел в магнитогорский «Металлург» после прекращения сотрудничества с «Авангардом». Ранее он отмечал, что ему будет приятно доказать неправоту тренеру Буше. Недавно хоккеист поделился своими впечатлениями от попадания в одну команду с другом и партнером по игре в Омске – форвардом Сергеем Толчинским.