Экс-форвард «ястребов» настроен на победу с новым клубом.
Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев поделился мыслями насчет матча против клуба в составе своей новой команды.
Форвард поделился, что омские болельщики хорошо знакомы с его стилем игры и не нуждаются в доказательстве его способностей. Кроме того, Ткачев добавил, что ожидает победы своей нынешней команды и надеется внести личный вклад.
– В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им – неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба, – цитирует форварда «Спорт-экспресс».
Что касается реакции фанатов «Авангарда» на решение расторгнуть контракт с ним, Ткачев заметил, что многие поклонники расстроены этим фактом.
– Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них, – заключил Владимир.
Напомним, что ранее Ткачев перешел в магнитогорский «Металлург» после прекращения сотрудничества с «Авангардом».