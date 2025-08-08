Хоккеисты настроены показать свой лучший хоккей в новом клубе.
Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, перешедший в «Металлург», поделился своими впечатлениями от попадания в одну команду с другом и партнером по игре в Омске – форвардом Сергеем Толчинским.
Ткачев отметил, что очень рад снова играть с Толчинским.
– Да, конечно. С Серегой мы играли в Омске. Он хороший игрок, который добавит нам мастерства. Главное, чтобы у него все получилось в «Металлурге». Тренерский штаб, команда и пацаны ему в этом помогут. Сделаем все для этого, – сказал форвард в интервью «Спорт-Экспрессу».
Отвечая на вопрос о мотивации после некрасивого разрыва контрактов у обоих хоккеистов, Ткачев отметил, что главная цель любого игрока – показывать высокий класс в каждом сезоне.
– Я бы не сказал, что мы особенно мотивированы. Мы стараемся доказывать каждый сезон. Где-то получается, в каких-то моментах – нет. Это хоккей. Каждый игрок заходит в новый сезон с мотивацией показать свой лучший хоккей, – добавил Ткачев.
Ранее агент обоих игроков Шуми Бабаев заявил, что Сергей Толчинский перешел из СКА в «Металлург» из-за недостаточности игрового времени и отсутствия доверия со стороны тренерского штаба. По словам агента, после окончания плей-офф тренер Ги Буше дал понять, что и Ткачев ему не нужен.