Ранее информация об этом была засекречена.

Появились новые детали громкого убийства в Италии. Ранее сообщалось, что 35-летняя уроженка Омска Анастасия Трофимова и ее 11-месячная дочь были обнаружены убитыми 7 июня в Риме, в парке Вилла Боргезе. Как сообщил ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero, судебно-медицинской экспертизой установлено: Анастасию задушили.

Подозреваемый в убийстве спутник девушки арестован, это гражданин США Фрэнсис Кауфман. Содержится он в римской тюрьме «Ребиббия» в камере для арестантов с расстройствами психики, поскольку отличается буйным характером. Он признает, что является отцом дочери омички, но отрицает свою вину в смерти ребенка и ее матери. К тому же подозреваемый отказался от услуг адвоката и хочет самостоятельно защищаться на процессе.

С Анастасией Трофимовой он познакомился в 2023 году на Мальте, где она училась. В июне 2024 года у них родилась дочь Андромеда. В последние дни омичка и ее малышка ночевали в палатке в парке, где были найдены их тела. Личности установили благодаря итальянскому телевизионному шоу, аналогу российской программы «Жди меня». По татуировкам Анастасия опознана матерью, 9 июля родители Трофимовой приняли участие в съемках шоу, где история их дочери была рассказана подробно.