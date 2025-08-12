Нападающий Дерек Барак считает новичка команды одним из лучших плеймейкеров.
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дерек Барак поделился своими впечатлениями о будущем партнерстве с экс-форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым.
Барак подчеркнул высокий уровень мастерства Владимира, отметив, что игра Ткачева выглядит невероятно легкой и вдохновляет партнеров по команде.
– Я играл против Владимира в двух последних сезонах, когда он выступал за «Авангард». Всегда поражался тому, как легко ему все дается. Это невероятный плеймейкер. Наблюдать за ним на тренировке – сплошное удовольствие для меня. Он постоянно находит свободное место на площадке и создает его сам, а также дает партнерам огромное количество возможностей забить, – поделился Барак в интервью с AllHockey.Ru.
Кроме того, Барак отметил личностные качества Ткачева и признался, что ждет игры с ним.
– Как человек, Владимир тоже очень приятный. Ничего плохого не могу сказать о Ткачеве, жду возможности сыграть с ним, – добавил форвард.
Напомним, что Ткачев перешел в магнитогорский «Металлург» после прекращения сотрудничества с «Авангардом». Ранее он отмечал, что ему будет приятно доказать неправоту тренеру Буше. Недавно Владимир поделился своими впечатлениями от попадания в одну команду с другом и партнером по игре в Омске – форвардом Сергеем Толчинским.