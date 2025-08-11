Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Изменения планируются на Левобережье.
С 20:00 15 августа в Омска временно изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения продлятся до 6:00 18 августа.
  • Автобусы № 24, 64, 94, 212, 424 поедут через Дмитриева, Ватутина и Конева.
  • Автобусы № 500, 503 – через Дмитриева, Ватутина, Конева, с поворотом на 70 лет Октября.
  • Автобус № 23 – через Ватутина и Конева.
  • Автобус № 95 – через Конева, 70 лет Октября.
  • Автобус № 3, 8Н, 21, 61, 305, 331, 344, 409, 410, 418 – через Дмитриева, Ватутина, Конева, Енисейскую.
  • автобус № 200, 415 – через Дмитриева, Ватутина, Конева и 3-ю Енисейскую.
  • Автобус № 88 – через Конева, Ватутина и Дмитриева.
  • Троллейбусы № 7м – через Волгоградскую, Ватутина, Перелета и Крупской.
  • Троллейбусы № 16 – через Дианова, Лукашевича, Комарова, Крупской.

Маршруты изменят из-за перекрытия улицы 70 лет Октября. В это время там будут ремонтировать тепловые сети.
Ранее сообщалось, что в Омске изменятся маршруты двух автобусов через центр. Кроме того, в Омске вернут сразу три отмененных автобуса.
Андрей Андреев
·Общество

Изменения планируются на Левобережье.
С 20:00 15 августа в Омска временно изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения продлятся до 6:00 18 августа.
  • Автобусы № 24, 64, 94, 212, 424 поедут через Дмитриева, Ватутина и Конева.
  • Автобусы № 500, 503 – через Дмитриева, Ватутина, Конева, с поворотом на 70 лет Октября.
  • Автобус № 23 – через Ватутина и Конева.
  • Автобус № 95 – через Конева, 70 лет Октября.
  • Автобус № 3, 8Н, 21, 61, 305, 331, 344, 409, 410, 418 – через Дмитриева, Ватутина, Конева, Енисейскую.
  • автобус № 200, 415 – через Дмитриева, Ватутина, Конева и 3-ю Енисейскую.
  • Автобус № 88 – через Конева, Ватутина и Дмитриева.
  • Троллейбусы № 7м – через Волгоградскую, Ватутина, Перелета и Крупской.
  • Троллейбусы № 16 – через Дианова, Лукашевича, Комарова, Крупской.

Маршруты изменят из-за перекрытия улицы 70 лет Октября. В это время там будут ремонтировать тепловые сети.
Ранее сообщалось, что в Омске изменятся маршруты двух автобусов через центр. Кроме того, в Омске вернут сразу три отмененных автобуса.
Андрей Андреев