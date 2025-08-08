Движение восстановят с сентября.

С 1 сентября в Омске вернут автобусный маршрут № 96. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

– Он будет двигаться так же, как автобус № 88, будет закольцован, – отметил Кормилец.

Напомним, маршрут № 88 закольцевали в районе бульвара Архитекторов. Автобусы будут поворачивать с 70 лет Октября направо на бульвар, потом направо на улицу Крупской, направо на улицу Дмитриева, после чего вернутся на 70 лет Октября.

Вернутся с 1 сентября также маршруты № 28 и 32, которые также не работали с 1 июля из-за снижения пассажиропотока.