·Общество

Движение восстановят с сентября.
С 1 сентября в Омске вернут автобусный маршрут № 96. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».
– Он будет двигаться так же, как автобус № 88, будет закольцован, – отметил Кормилец.
Напомним, маршрут № 88 закольцевали в районе бульвара Архитекторов. Автобусы будут поворачивать с 70 лет Октября направо на бульвар, потом направо на улицу Крупской, направо на улицу Дмитриева, после чего вернутся на 70 лет Октября.
Вернутся с 1 сентября также маршруты № 28 и 32, которые также не работали с 1 июля из-за снижения пассажиропотока.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Омске запустят новый троллейбусный маршрут № 7М. Он свяжет микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом.
1208Андрей Андреев
1208Андрей Андреев