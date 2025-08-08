Он начнет работать уже на следующей неделе.
С понедельника, 11 августа, в Омске запустят новый троллейбусный маршруту № 7М. Как сообщили в мэрии, отладка контактной сети завершилась, сегодня состоялся успешный тестовый прогон троллейбуса с проездом по улице Крупской.
– Жители микрорайонов Кузьминки и Тополиный получат устойчивое транспортное сообщение с центральной частью города через Ленинградский мост. Кроме того, мы ожидаем существенного снижения, как времени ожидания транспорта на остановках, так и наполнения салонов: один троллейбус способен перевозить до 500 пассажиров в час, – сообщили в мэрии.
Маршрут свяжет микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом. В будни на маршруте будет работать 10 троллейбусов, в выходные и праздничные дни – 8.
Отметим, что ранее жители Левобережья жаловались на то, что у них забрали троллейбус № 7 и теперь им стало сложнее добираться до железнодорожного вокзала.