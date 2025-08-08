Омск-Информ
Авто

Движение всех видов транспорта остановят на три дня.
С 20:00 15 августа в Омске перекроют улицу 70 лет Октября в районе 11-го микрорайона (дома № 16/4 и 13/3). Ограничения продлятся до 6:00 18 августа.
Как рассказали в департаменте общественной безопасности, дорогу перекроют по просьбе «Тепловой компании». На этом участке планируется ремонт тепловых сетей.
Объезжать перекрытый участок омским водителям предлагают по улицам Конева, Ватутина, Дмитриева.
Отметим, что совсем недавно на Левобережье Омска открыли бульвар Архитекторов. Как он выглядит сейчас, можно посмотреть здесь.
Андрей Андреев
