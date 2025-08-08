Они будут объезжать перекрытую улицу Ленина.

Завтра, 9 августа, с 12:00 до 13:00 в Омске изменятся маршруты автобусов № 25 и 62. Они будут объезжать перекрытую улицу Ленина.

Автобус № 25 развернется у остановки «Дом Туриста», поедет по Комсомольскому мосту, улицам Думской, Жукова, Лермонтова и проспекту Карла Маркса. В обратном направлении – по улице Гагарина.

Автобус № 62 будет курсировать до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом под метромостом и началом движения от остановки «Библиотека им. Пушкина» с остановками «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста» и далее по привычному маршруту.