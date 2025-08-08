Часовые ограничения движения и парковки коснутся главных улиц и Юбилейного моста.

9 августа в центре Омска временно ограничат движение транспорта из-за празднования Дня физкультурника. Как сообщили в мэрии, перекрытия затронут несколько центральных улиц и повлекут запрет парковки вблизи места проведения мероприятий.

С 12:00 до 13:00 движение будет закрыто на улице Ленина от Партизанской до Лермонтова, включая Юбилейный мост, а также на улице Думской от проспекта Карла Маркса до Ленина. Под ограничения попадет правый поворот с Лермонтова на Ленина и улица Щербанева от Ленина до Бударина. Кроме того, с 11:00 до 13:00 в этих районах введут запрет на парковку всех видов транспорта.

Для автомобилистов установят временные знаки и ограждения, объезд организуют по соседним улицам.