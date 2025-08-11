Омск-Информ
Чистяков уверяет, что реконструкция завершится в сентябре.

Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков сообщил, что реконструкция СКК имени Виктора Блинова идет по графику.

– Строительные работы по реконструкции СКК им. Блинова идут по плану. Мы знаем, как ценен и важен этот объект для каждого болельщика города. Это поистине душа хоккейного Омска. Готовимся к тому, что очень скоро СКК будет введен в эксплуатацию, и арена станет домашней для нашей команды «Омские Крылья», также там будет принимать соперников волейбольная «Омичка», – цитирует Чистякова портал «Om1.ru»

В пресс-службе «Авангарда» ранее сообщали, что реконструкцию СКК имени Блинова планируют завершить в сентябре. Однако в конце прошлой недели на объекте произошел пожар. По данным прокуратуры, пожар начался из-за загоревшегося строительного мусора на балконе третьего этажа во время проведения работ.

