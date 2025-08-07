Версия прокуратуры отличается от версии рабочих на объекте.

Прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку по факту пожара, произошедшего сегодня, 7 августа, в СКК имени Блинова. Как сообщили в прокуратуре, возгорание строительного мусора произошло вечером на балконе третьего этажа во время проведения строительных работ.

Во время возникновения пожара на этаже находились 10 рабочих, которые самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении строительных работ. По итогам проверки при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что строители на объекте были другого мнения о месте возникновения пожара.

Напомним, что находящийся на ремонте СКК имени Блинова планируют открыть в сентябре. Спортивный комплекс должен будет стать домом для команды ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольного клуба «Омичка».