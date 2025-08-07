К прибытию сотрудников МЧС пожара уже не обнаружили.

Сегодня, 7 августа, в Омске очевидцы заметили густой дым, поднимающийся из здания СКК имени Виктора Блинова.

На место происшествия прибыл корреспондент «Омск-информа», но признаков пожара на тот момент уже не было. Один из рабочих, находившихся на объекте, рассказал, что загорелась крыша здания. По его словам, пламя удалось потушить своими силами еще до приезда спасателей.

Напомним, что в региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о задымлении поступило в 17:36. К месту были направлены шесть пожарных расчетов.

По приезде спасателей открытого огня уже не было. Специалисты обследовали здание и не обнаружили признаков пожара. По предварительной информации, очаг возгорания действительно мог быть оперативно потушен рабочими, находившимися на месте.