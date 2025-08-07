К прибытию сотрудников МЧС пожара уже не обнаружили.

Сегодня, 7 августа, омичи сообщили о возгорании на СКК имени Блинова. Как видно на видео, снятых очевидцами, столб дыма поднимается на несколько десятков метров и идет из самого здания.

Пока о причине пожара ничего не известно, а МЧС никак не прокомментировало ситуацию.

Напомним, что СКК имени Блинова планируется открыть в сентябре. В обновленном здании постоянно базироваться будут хоккейный клуб ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка». Кроме того, комплекс будет предназначен и для проведения различных культурных мероприятий. Как пожар повлияет на реконструкцию, неизвестно.

Обновлено: Как уточнили «Омск-информу» в региональном МЧС, сообщение о возгорании в СКК им. Блинова поступило в 17:36. На место выехали шесть пожарных расчетов. Но на момент прибытия спасателей пламени уже не было. Специалисты обследовали здание и не обнаружили ничего опасного. Скорее всего, возгорание оперативно потушили рабочие на объекте.